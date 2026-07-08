Milas Belediyesi Personelinin Dikkati Yaralı Leyleği Kurtardı

(MUĞLA) - Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ufuk Güçlü'nün görev sırasında fark ederek güvenli alana aldığı yaralı leylek, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Güçlü, "Bizim görevimiz sadece sokakları temizlemek değil, bu dünyayı paylaştığımız canlara da sahip çıkmaktır" dedi.

Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ufuk Güçlü, sabah saatlerinde görevini yaptığı sırası fark ettiği yaralı leyleğe müdahale etti. Kafaca Mahallesi'nde gerçekleşen olayda sabahın erken saatlerinde rutin temizlik ve çöp toplama mesaisini gerçekleştiren Güçlü, çöp konteynerinin hemen yanında uçamayan ve yarası nedeniyle çırpınan bir leylek fark etti.

Yakından incelediğinde leyleğin ayağından yaralanmış olduğunu ve hareket etmekte güçlük çektiğini gören Güçlü, yaralı kuşu güvenli bir alana götürerek durumu yetkililere bildirdi. Olay sonrası Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde sorumlu Gökhan Oduncuoğlu yaralı leyleği tedavisi yapılmak üzere Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

"YARALI LEYLEĞİN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Olay anını anlatan temizlik personeli Ufuk Güçlü, "Sabah temizlik yaparken çöp konteynerinin yanında yaralı bir leylek olduğunu fark ettim. Can havliyle çırpınıyordu ama uçamıyordu. Ona zarar vermeden güvenli bir alana aldım ve sorumlumuza haber verdim. Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilen leyleğin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bizim görevimiz sadece sokakları temizlemek değil, bu dünyayı paylaştığımız canlara da sahip çıkmaktır" diye konuştu.