Milas Belediyesi Personelinin Dikkati Yaralı Leyleği Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas Belediyesi Personelinin Dikkati Yaralı Leyleği Kurtardı

08.07.2026 09:34  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediyesi temizlik personeli Ufuk Güçlü, görev sırasında fark ettiği yaralı leyleği güvenli alana alarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ufuk Güçlü'nün görev sırasında fark ederek güvenli alana aldığı yaralı leylek, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Güçlü, "Bizim görevimiz sadece sokakları temizlemek değil, bu dünyayı paylaştığımız canlara da sahip çıkmaktır" dedi.

Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ufuk Güçlü, sabah saatlerinde görevini yaptığı sırası fark ettiği yaralı leyleğe müdahale etti. Kafaca Mahallesi'nde gerçekleşen olayda sabahın erken saatlerinde rutin temizlik ve çöp toplama mesaisini gerçekleştiren Güçlü, çöp konteynerinin hemen yanında uçamayan ve yarası nedeniyle çırpınan bir leylek fark etti.

Yakından incelediğinde leyleğin ayağından yaralanmış olduğunu ve hareket etmekte güçlük çektiğini gören Güçlü, yaralı kuşu güvenli bir alana götürerek durumu yetkililere bildirdi. Olay sonrası Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde sorumlu Gökhan Oduncuoğlu yaralı leyleği tedavisi yapılmak üzere Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

"YARALI LEYLEĞİN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Olay anını anlatan temizlik personeli Ufuk Güçlü, "Sabah temizlik yaparken çöp konteynerinin yanında yaralı bir leylek olduğunu fark ettim. Can havliyle çırpınıyordu ama uçamıyordu. Ona zarar vermeden güvenli bir alana aldım ve sorumlumuza haber verdim. Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilen leyleğin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bizim görevimiz sadece sokakları temizlemek değil, bu dünyayı paylaştığımız canlara da sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milas Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi Personelinin Dikkati Yaralı Leyleği Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara’da NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara'da
Usta oyuncuya veda...Zihni Göktay için tören düzenlendi Usta oyuncuya veda...Zihni Göktay için tören düzenlendi
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek 'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor

09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 10:06:28. #7.13#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi Personelinin Dikkati Yaralı Leyleği Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.