Millet Kütüphanesi'nde 30 Ağustos Etkinlikleri - Son Dakika
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Millet Kütüphanesi'nde 30 Ağustos Etkinlikleri

Millet Kütüphanesi\'nde 30 Ağustos Etkinlikleri
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocuklar için bilim, sanat ve kültür etkinlikleri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim, sanat ve kültür etkinlikleri gerçekleştirildi.

Millet Kütüphanesi'nde, çocukların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini eğlenerek öğrenmeleri, bilim ve sanat etkinlikleriyle milli bayram coşkusunu yaşamaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda, Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri'nde, "30 Ağustos Zaferin Işığı-Ahşap Deniz Feneri Atölyesi" gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'ın işbirliğinde düzenlenen "Dalgalanan Bayrak" atölyesinde çocuklar, hava akımı ve hava direncinin etkilerini deneyimleyerek kendi hareketli bayrak modellerini tasarladı. "Zafer Rüzgarı" atölyesinde ise rüzgarın oluşturduğu kuvveti ve dairesel hareketi deneyler aracılığıyla gözlemleyerek ay-yıldız motifli rüzgar gülleri yaptı.

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı "Şapka" ve "Bayrak Tablosu" atölyeleri gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca "Tozkoparan İskender: Zafer" filminin gösterimi gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Bilim, Son Dakika

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