Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Brezilya arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Brezilya arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre anlaşma, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma, tarafların yetkili makamları ve/veya savunma sanayi kuruluşları arasındaki savunma sanayi alanında karşılıklı işbirliği faaliyetlerini kapsıyor.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaBrezilyaTürkiyeSavunmaGüncelSon Dakika

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada ’6 milyon TL borcu vardı’ dedi Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada '6 milyon TL borcu vardı' dedi
Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı Mudanya’da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı! Mudanya'da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti
Divriği’de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı
Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi
09:25
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
09:07
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım’ın telefonundan ayırmadı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı
08:57
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
08:13
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 09:36:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement