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Milletvekili Nasıroğlu, ailelere sağduyu çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Milletvekili Nasıroğlu, ailelere sağduyu çağrısı yapıyor

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesi ve diğerlerinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak ailelerle görüşmek üzere hastaneyi ziyaret etti. Nasıroğlu, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağduyu çağrısı yaparak sükunete davet etti.

Milletvekili Nasıroğlu, ailelere sağduyu çağrısı yapıyor
22.01.2024 - 17:08,
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MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU'NDAN AİLELERE SAĞDUYU ÇAĞRISI

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, akraba aileler arasında çıkan, Haşim Güner'in (34) öldüğü, İ.G. ve E.G.'nin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili taraflarla görüşmek için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Nasıroğlu'na AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan da eşlik etti. Ailelerle görüşen Nasıroğlu, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, hastane başhekimi Feyat Tunç'tan bilgi aldı. Kavgada ölen Haşim Güner'in cenaze törenine de katılan Nasıroğlu, aile fertleriyle tek tek görüşüp taziyetlerini iletti. Nasıroğlu, olayların ardından sağduyu çağrısı yapıp, aileleri sükunete davet etti.

Bayram AYHAN/ BATMAN,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Milletvekili Nasıroğlu, ailelere sağduyu çağrısı yapıyor - Son Dakika
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