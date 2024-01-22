Milletvekili Nasıroğlu, ailelere sağduyu çağrısı yapıyor

MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU'NDAN AİLELERE SAĞDUYU ÇAĞRISI

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, akraba aileler arasında çıkan, Haşim Güner'in (34) öldüğü, İ.G. ve E.G.'nin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili taraflarla görüşmek için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Nasıroğlu'na AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan da eşlik etti. Ailelerle görüşen Nasıroğlu, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, hastane başhekimi Feyat Tunç'tan bilgi aldı. Kavgada ölen Haşim Güner'in cenaze törenine de katılan Nasıroğlu, aile fertleriyle tek tek görüşüp taziyetlerini iletti. Nasıroğlu, olayların ardından sağduyu çağrısı yapıp, aileleri sükunete davet etti.

Bayram AYHAN/ BATMAN,