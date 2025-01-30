Milleyha Sulak Alanı\'nda Kuşlar İçin Temizlik ve İzleme Çalışmaları

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SAMANDAĞ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını inceledi. Karaçay, yalnızca temizlik değil, bölgenin ekolojik dengesine zarar vermeyecek bir kamera sistemi ve izleme kuleleri kurulacağını belirterek, bu adımlarla kuşlar için güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Belediye ekipleri, 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nda temizlik seferberliği başlattı. Temizlik personeli çevredeki çöpleri toplarken, iş makineleri de izinsiz dökülen molozları temizledi. Ayrıca, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de düzenli devriye gezerek avcılar ve moloz dökenlere karşı sıkı denetim yapıyor.

Belediye Başkanı Emrah Karaçay, temizlik çalışmalarına katılarak oradaki kuş gözlemcileri ve gönüllü vatandaşlar ile birlikte bölgenin korunması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Emrah Karaçay yaptığı açıklamada; yalnızca temizlik değil, bölgenin ekolojik dengesine zarar vermeyecek bir kamera sistemi ve izleme kuleleri kurulacağını belirterek, bu adımlarla kuşlar için güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Karaçay, bu çalışmaların bölgenin doğal yapısının korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,