Milli Aile Haftası Programı Tekirdağ\'da Düzenlendi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce "Milli Aile Haftası" kapsamında program düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, "Ailem ve Ben" resim sergisinin gezilmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülziz Yeniol, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik etkinliklerin öenmli olduğunu söyledi.

Eğitimin ailede başladığını dile getiren Yeniyol, peogramın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Ailem ve Ben" resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programda ayrıca öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirildi.