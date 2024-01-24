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Milli boksör Elif Güneri, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Milli boksör Elif Güneri, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Güneri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Güneri, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, çekenlere teşekkür etti.

Milli boksör Elif Güneri, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
24.01.2024 - 09:29,
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Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Güneri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğraflarını oylayan Güneri, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Güneri, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Güneri, "Fotoğrafları seçmekte çok zorlandım. Çeken arkadaşların eline sağlık, gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmişler. Bazı resimler yüreğimizi burktu. Gurur duyduğumuz, üzüldüğümüz ve ağladığımız fotoğraflar var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Özkan Bilgin, Halil Fidan, Elif Güneri, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli boksör Elif Güneri, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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