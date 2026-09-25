Milli boksörler Sürmeneli ve Akbaş Avrupa şampiyonu oldu, Bakan Göktaş tebrik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş'ı tebrik etti.

Bakan Göktaş NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Sürmeneli'nin ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek, "Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemize yaşattığı bu büyük gurur için minnettarız. Tebrikler Busenaz." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 51 kiloda mücadele eden Akbaş'ı da tebrik eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Ringin galibi, Avrupa Şampiyonu Hatice Akbaş. Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörümüzü gönülden tebrik ediyorum. Azmi ve mücadelesiyle göğsümüzü kabarttı. Başarıları daim olsun."