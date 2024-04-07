Milli Egemenlik Platformu İftar Programı Düzenledi

Kurucuları arasında çok sayıda akademisyen ve eski politikacının yer aldığı 'Milli Egemenlik Platformu'nun düzenlediği iftar programına çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda Milli Egemenlik Platformu'nin ilk bildirisi de Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından okundu. Bildiride, "Bizler; tarihe ve geleceğe Türk milletinin penceresinden bakan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milliyetçiliği fikrine inanmış kişileriz; laik, üniter ve milli Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü en kıymetli hazinemizdir" denildi.
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Kemal Aydın gibi akademisyenler ve eski Aydın milletvekili Ali Uzunırmak'ın da aralarında bulunduğu ve çok sayıda akademisyen ve eski politikacının kurucuları arasında yer aldığı Milli Egemenlik Platformu, iftar programı düzenledi. İftar programına çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, platformun ilk bildirisi Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından okundu. Bildiride, şu ifadelere yer verildi:
Bizler; tarihe ve geleceğe Türk Milleti'nin penceresinden bakan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milliyetçiliği fikrine inanmış kişileriz; laik, üniter ve milli Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü en kıymetli hazinemizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek, Türk Milleti'nin egemenliğini koruma ve geleceğe taşıma görevini yerine getirme azim ve kararlılığındayız. Türk kimliğinin ve milli egemenliğimizin tartışmaya açıldığı bir dönemde kimliğimizin ve egemenliğimizin dokunulamaz olduğunu hatırlatıyoruz. Ülkümüz; yüksek Türk kültürünü, milli ve manevi birliğimizi güçlendirerek geleceğe taşımak ve Türk uygarlığını çağdaş uygarlıkların üzerine çıkarmaktır. Görevimiz; vatan, tarih, dil, sanat, aile, ahlak, özgürlük, din ve vicdan hürriyeti gibi insanın ve milletin vazgeçilmez değerlerini korumak ve geliştirmek, bunlara ya da milli birliğimize yönelecek tehditler hakkında Türk Milleti'ni bilgilendirmek, milli bilinci diri tutmaktır. Bu amaçla; gençlerimizin Türklük bilinciyle ve bilimin ışığında yetişmesine yardımcı olmak, bugün ve yarın arasında bilgi aktarımı sağlamak en önemli görevlerimizdendir. Başta milli birliğimiz olmak üzere; nüfus yapımıza, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza tehdit oluşturan sığınmacı ve kaçak yabancı sorunuyla mücadele edeceğiz. Bütün mücadelemiz; demokrasiyi, meşruiyeti, hukukun üstünlüğünü esas alarak, insan haklarına saygı çerçevesinde, içte ve dışta barış ilkesi kaynaklı olacaktır."
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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