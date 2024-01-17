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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Van'da Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Van'da Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Van'da Olgunlaşma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu ve öğrencilerle bir araya geldi. Ökten, Enstitü'nün atölyelerini gezerek kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet etti. Daha sonra Vali Haydarbey Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilerle bir araya gelen Ökten, taleplerini dinlediği öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da eşlik etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Van\'da Olgunlaşma Enstitüsü\'nü ziyaret etti
17.01.2024 - 19:46,  Güncelleme: 19:50
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Van'da Olgunlaşma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Ökten, kentteki programları kapsamında Van Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Atölyeleri gezerek kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet eden Ökten, üretilen ürünler hakkında Enstitü Müdürü Neşe Evliyaoğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra Vali Haydarbey Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilerle bir araya gelen Ökten, taleplerini dinlediği öğrencilerle sohbet etti.

Ötken'e ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da eşlik etti.

Kaynak: AA
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