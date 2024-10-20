Milli Eğitim Bakanı Bitlis\'te

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis'te "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temasları kapsamında kentte bulunan Bakan Tekin, Bitlis Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Beraberindeki heyetle Vali Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret eden Tekin, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Bakan Tekin'in başkanlığında basına kapalı olarak düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda, kentteki eğitim öğretim faaliyetleri ele alındı.