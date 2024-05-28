Milli Eğitim Bakanı Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Adalar'da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Ayrıca, Heybeliada Ruhban Okulunda yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı ve okulun kütüphanesini gezdi.

28.05.2024 11:18
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Adalar'da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaretinde, Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Tekin, lise ile aynı binada yer alan ve restorasyona alınan Heybeliada Ruhban Okulunda da incelemelerde bulundu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, binanın tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, restorasyon çalışmalarının binanın orijinal mimari yapısına sadık kalınarak yapılması önerisinde bulundu.

Aktif olarak faaliyet gösterdiği dönemde Fener Rum Patrikliğine bağlı din adamı yetiştirilen sınıfları dolaşan Bakan Tekin, 80 bin kitabın bulunduğu okulun kütüphanesini de gezdi, kitaplar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Heybeliada Rum Erkek Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

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