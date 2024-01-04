Milli Eğitim Bakanı Kastamonu\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tekin, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Sınıfları gezen Tekin, öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle de sohbet eden Bakan Tekin, görüş ve önerileri dinledi.

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