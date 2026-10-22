Milli Eğitim Bakanı Tekin, BBP Genel Merkezi\'nde Destici ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Tekin, BBP Genel Merkezi'nde Destici ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Destici, Tekin'e Türk bayrağı motifli plaket takdim etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.
BBP Genel Merkezi'ne gelen Tekin, Destici ile görüştü.
Destici, görüşmenin ardından Tekin'e, Türk bayrağı motifli plaket takdim etti.
Kaynak: AA
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