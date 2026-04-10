Bakan Tekin: 'Burası Muz Cumhuriyeti Değil, Hukuk Devletidir'

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da yaptığı ziyaretler ve konuşmalarda, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliklerinde hukuki prosedürlerin kırmızı çizgiler olduğunu belirterek, 'Burası muz cumhuriyeti değil, hukuk devletidir' dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni okumadan eleştirenlere de tepki gösteren Tekin, modelin geniş katılımlı çalışmalarla hayata geçirildiğini ve şu anda ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulandığını ifade etti.

Bakan Tekin, yapay zeka konusunda da açıklamalarda bulunarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk yapay zeka politika belgesini yayınlayan bakanlık olduğunu söyledi. Yapay zekayı eğitim süreçlerine adapte etmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Tekin, 'Kanka' adlı yapay zeka robotuyla öğrencilerin sınavlara hazırlanabildiğini ve mesleki eğitimde altyapı oluşturduklarını vurguladı.