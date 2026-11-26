Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sıfır Atık Vakfı'nı ziyaret ederek atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş tarafından karşılanan Tekin, çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin ulusal ve uluslararası alanda ulaştığı noktanın değerlendirildiği ziyarette, çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik eğitim çalışmaları da ele alındı.

Vakıftaki sıfır atık atölyesini ziyaret eden Tekin, okul gezisi kapsamında vakfa gelen öğrencilerin geri dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Öğrenciler, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemine ilişkin düşüncelerini Tekin'le paylaştı.

Bakan Tekin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerle sohbet ettiklerini, neşelerine ortak olduklarını ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını kaydetti.

Tekin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin doğa ve çevre bilincini geliştiriyor, edindikleri bilgi ve becerileri uygulamalı etkinliklerle günlük yaşamlarına taşımalarını destekliyoruz. Çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yetişen evlatlarımızı daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz. Sevgili öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."