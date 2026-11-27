Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yazılan ders kitaplarının içerisinde kardeşlik iklimini yeniden inşa edecek bilgilere, yaklaşımlara şahit olunacağını belirterek, "Kullandığımız dili, terminolojiyi, binlerce yıllık tarih birikimine uygun bir biçimde yeniden gözden geçirdik. Ders kitaplarımızda Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesini kullanmaya başladık. Bu benim çok önemsediğim bir durum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Ortak Hafıza, Ortak Gelecek" temasıyla Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Türk Dünyası Öğretmen Buluşması'nda konuşan Bakan Tekin, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitleri, devlet adamlarını ve öğretmenleri rahmetle yad ederek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Bakan Tekin, dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında ulusüstü yapıların ön plana çıkmasıyla kardeşlik bağı bulunan milletlerin birbirinden koparılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu, dönemi meşrulaştırmak için siyasal otoriteler tarafından bilimsel olduğu iddia edilen literatürlerin ders kitaplarına, okullara ve öğretim programlarına eklendiğini anlattı.

Türk dünyasının da bu süreçte yapay sınırlarla birbirinden ayrılmaya çalışıldığını dile getiren Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak uluslararası alanda yaşanan tartışmaları, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bilimsel gelişmeleri müfredata, öğretim programlarına yansıtacak adımlar attıklarını söyledi.

Tekin, pedagojik alandaki yenilikleri öğrencilerle buluşturmak amacıyla öğretim programlarını güncellediklerini, bir yandan bilimsel gelişmeleri eğitim sistemine dahil ederken diğer yandan ideolojik manipülasyon içeren unsurları sistemin dışına çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Göreve başlamalarının ardından öğretim programlarını yeniden gözden geçirdiklerini aktaran Tekin, bütün derslerin programlarını gözden geçiren, yeniden yazan teknik ekibin dışında 6 komisyon kurduklarını, bunlardan birinin de Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu'nun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarını Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel değerleri açısından ele aldığını, Türk dünyasının yetiştirdiği bilim insanları, sanatçılar ve devlet adamlarının yanı sıra ortak kültürel mirasın müfredata nasıl yansıtılacağına ilişkin çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, "Bunu çok önemsiyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yazılan ders kitaplarını aldığınızda, bu ders kitaplarının içerisinde kardeşlik iklimini yeniden inşa edecek bilgilere, yaklaşımlara şahit olacaksınız, göreceksiniz." dedi.

Dersleri anlatırken terminolojinin de önemine değinen Tekin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu dünya düzeninde Türk dünyasının kardeşlik bağlarını zayıflatmaya yönelik ideolojik kavramların kullanıldığını belirterek, bunlardan birinin de "Türkistan" yerine "Orta Asya" ifadesinin tercih edilmesi olduğunu söyledi.

Tekin, bunun gibi dile artık çok normal gelen ama bu kardeşlik ikliminin oluşmasını engelleyen terminolojiyi dönüştürmek gerektiğini belirterek, "Biz ikinci adım olarak da bunu yaptık. Kullandığımız dili, terminolojiyi, binlerce yıllık tarih birikimine uygun bir biçimde yeniden gözden geçirdik. Ders kitaplarımızda Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesini kullanmaya başladık. Bu benim çok önemsediğim bir durum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde Türk dünyasında ortak tarih kitabı okutulmasına yönelik girişim başlattıklarını hatırlatan Tekin, 2013-2014 yıllarında başlayan çalışmaların tamamlandığını ve ortak tarih kitabının Türk dünyasındaki okullarda okutulmaya hazır hale geldiğini ifade etti.

Bakan Tekin, geçen yıl ortak Türk alfabesinin de kabul edildiğini anımsatarak, tüm bu gelişmelerin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yoğun çabalarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yıl Türkistan'da düzenlenen zirvede devlet ve hükümet başkanlarının Türk dünyasındaki birlikteliğin güçlendirilmesi konusunda eğitim bakanlıklarına önemli görevler verdiğini kaydeden Tekin, zirvenin ardından eğitim bakanları olarak bir araya gelerek atılacak somut adımları değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda çeşitli projeler yürüttüklerini anlattı.

Tekin, Öğretmenler Günü dolayısıyla Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 33 öğretmenin Türkiye'nin 81 ilinden öğretmenlerle İstanbul'da buluştuğunu, kardeş okul uygulamaları ve ortak pedagojik çalışmalar açısından verimli bir program gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.