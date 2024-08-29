Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 30 Ağustos Zaferi Gençlerin Yüreklerini ve Akıllarını Ulusal Bir Şuurla Besleyecek - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 30 Ağustos Zaferi Gençlerin Yüreklerini ve Akıllarını Ulusal Bir Şuurla Besleyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı hedefinin zeminini oluşturan "30 Ağustos" gibi zaferlerin, gençlerin yüreklerini ve akıllarını ulusal bir şuurla besleyerek onların çok daha büyük hedeflere ve aydınlık ufuklara bakmalarını sağlayacağını ifade etti.

29.08.2024 16:48
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı hedefinin zeminini oluşturan "30 Ağustos" gibi zaferlerin, gençlerin yüreklerini ve akıllarını ulusal bir şuurla besleyerek onların çok daha büyük hedeflere ve aydınlık ufuklara bakmalarını sağlayacağını ifade etti.

Bakan Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 30 Ağustos 1922'de nihayetlenmesiyle elde edilen büyük zaferin İstiklal Savaşı'nı bitiren kesin bir "Türk zaferi" kimliğiyle milletin asırlardır her şart altında sürdürdüğü bağımsızlık ve hürriyet kabiliyetinin şanlı bir örneği olarak tarihe geçtiğini belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin, makus talihin yenilerek aydınlık bir gelecek inşa edilen milli bağımsızlığın ufkunu işaret ettiğini kaydeden Tekin, "Bu zaferlerimizle şekillenen bilinci nesilden nesile aktarmak, yaşadığımız bu coğrafyada hürriyetimizi korumak, milletimizin onurunu en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın büyük krizlere sahne olduğu bir dönemden geçiyoruz. Başta Filistinli kardeşlerimizin uğradığı haksızlık, bizlere bir kez daha kudretli bir devletin ehemmiyetini işaret ediyor. Biz her 30 Ağustos'ta bağımsızlık mücadelesi tecrübemizle mağdur olan her millete sahip çıkmak, elimizden gelen desteği onlara vermekle sorumlu bir milletin evlatları olduğumuzu biliyoruz.

Birlik ve beraberliğimize kasteden birçok hain saldırıyı püskürtmüş, nice zorlukların üstesinden gelmiş bir millet olduğumuzu unutmadan müreffeh ve aydınlık geleceğimize duyduğumuz inançla birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimizin zeminini oluşturan bu zaferler, gençlerimizin yüreklerini ve akıllarını ulusal bir şuurla besleyerek çok daha büyük hedeflere ve aydınlık ufuklara bakmalarını sağlayacak."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Tekin, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ordunun tüm şehitlerini rahmetle andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 30 Ağustos Zaferi Gençlerin Yüreklerini ve Akıllarını Ulusal Bir Şuurla Besleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 30 Ağustos Zaferi Gençlerin Yüreklerini ve Akıllarını Ulusal Bir Şuurla Besleyecek - Son Dakika
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