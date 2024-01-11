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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ardian Gola ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ardian Gola ve beraberindeki heyeti kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini belirterek, eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmek üzere halihazırda bir anlaşmanın olduğunu hatırlattı. Türkiye Maarif Vakfı'nın Kosova'da iyi bir eğitim öğretim hizmeti sunduğunu bildiren Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerini paylaşmak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı okullardan gelen öğrenci, öğretmen ve velilerle de bir araya geldi ve özel gereksinimli çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ardian Gola ve beraberindeki heyeti kabul etti
11.01.2024 - 15:29,
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ardian Gola ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, MEB Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Tekin, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkileri geliştirmeyi çok önemsediklerini belirtti.

Tekin, Türkiye ile Kosova'nın eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmek üzere halihazırda bir anlaşmanın olduğunu hatırlatarak, Kosova tarafından bu anlaşmanın onaylanması için resmi prosedürün tamamlanmasını beklediklerini, anlaşmasının onaylanması durumunda iki ülke ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınacağını kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfının Kosova'da iyi bir eğitim öğretim hizmeti sunduğunu bildiren Tekin, vakfın buradaki faaliyetlere desteğinden dolayı Kosova Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerini paylaşmak için gerekli her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Gola da Kosova'nın uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için Türkiye'nin çok büyük desteği ve rolü olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini, bunun için her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Bakan Tekin, özel öğrencileri kabul etti

Öte yandan Bakan Tekin, Ankara'da özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı çeşitli okullardan gelen öğrenci, öğretmen ve yakınlarıyla da Bakanlıkta bir araya geldi.

MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen kabule SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ile Halise Arslan Özel Eğitim İlkokulundan gelen öğrenciler, öğretmenleri ile velileri katıldı.

Görüşmede özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyduğu konularda karşılaşılan sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde öğrenci, veli ve okul yöneticilerinin görüş, öneri ve beklentilerini alan Tekin, özel gereksinimli çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak için her türlü imkanı sunacaklarını söyledi.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumsal hayatın her alanında var olmaları ve eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları için yaptıkları çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Tekin, "Bu yavrularımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitim almaları, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ardian Gola ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ardian Gola ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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