Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

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Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı. Özel okul ücretleri 200 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor. Veliler uzun zamandır enflasyon üstündeki artışlar ve sürekli artan servis, yemek ve kırtasiye bedellerinden şikayetçiydi.

20.01.2025 14:39  Güncelleme: 14:45
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Millî Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

FARKLI GEREKÇELERLE YÜKSEK PARALAR TALEP EDİYORLARDI

Bakanlık, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. Özel okul ücretleri 200 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor. Daha yüksek ücret talep edenler de var. Veliler uzun zamandır enflasyon üstündeki artışlar ve sürekli artan servis, yemek ve kırtasiye bedellerinden şikayetçiydi. Bu özel okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi. Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

3 OCAK'TAKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA YAKIN TAKİP

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak'ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirdi. Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz." hükmü getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

"OKULLAR SADECE KÂR AMACI GÜDEMEZ"

Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, bir, beş ve dokuzuncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci maddesindeki "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" hükmü, okulların sadece kâr amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor. Kanun'da yer alan bu sınırlama, okulların ancak sundukları eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımlarının devamına olanak sağlamak amacını gözeterek sundukları hizmetlerin ücretlerini belirleyebileceklerini gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı \'\'fahiş fiyat\'\' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • GreenXmen:
    hikaye, geçin bu işleri..... 29 3 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    fahis değil fuhuş fiyat Türkiye de 20-25 TL olan bir çikolatalı gofret Irak'ta aynı gram nasıl 7.5 TL oluyor. Müslüman bir siyasetci çıkıp açıklayabilir mi? fuhuş yaptırmak aracılık yapmak suçtur. 10 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    yapma yaaa gercektenmi..kim takar yalova kaymakamini?? özel okullar kimseyi takmiyorlar... 4 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    palavra dostlar pazarda görsün hesabı 1 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    sizin gibi akpli yöneticeler yukseltiyir zaten 0 0 Yanıtla
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