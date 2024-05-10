Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Müfredat Taslağına 67 Bin 284 Görüş ve Öneri - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Müfredat Taslağına 67 Bin 284 Görüş ve Öneri

Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan Yeni Müfredat Taslağına 67 Bin 284 Görüş ve Öneri

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında kamuoyunun görüş ve önerisine sunulan yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve önerinin geldiğini bildirdi. Müfredat taslağı ayrıca 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi. Taslak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

10.05.2024 20:45
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında kamuoyunun görüş ve önerisine sunulan yeni müfredat taslağına, 67 bin 284 görüş ve önerinin geldiğini bildirdi. Müfredat taslağı ayrıca 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını, 26 Nisan-10 Mayıs arasında kamuoyunun görüşüne sundu. Kamuoyunun görüşüne 26 Nisan'da açılan ve askı süresi bir hafta olarak belirlenen yeni müfredat taslağı, görüş ve önerilerin gelmeye devam etmesi nedeniyle sistem 10 Mayıs'a kadar açık tutuldu.

Müfredat taslağına askı süresince 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca değerlendirilecek.

Tüm bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak olan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Müfredat Taslağına 67 Bin 284 Görüş ve Öneri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Müfredat Taslağına 67 Bin 284 Görüş ve Öneri - Son Dakika
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