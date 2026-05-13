Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantısı Gerçekleşti
Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantısı Gerçekleşti

13.05.2026 13:54
Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle 2025-2026 yılı hazırlıklarını görüştü.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmeler ve gelecek eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıklar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı.

Toplantının açılışında il milli eğitim müdürlerine hitap eden Bakan Tekin, istişarenin, yaptıkları işlere bereket kazandıran ve bunları anlamlandıran en önemli husus olduğunu vurguladı. Göreve başladığı günden bu yana bu konuya dikkat ettiğini, il ziyaretlerinde öğretmenlerle istişarede bulunduğunu ifade eden Tekin, il müdürleri toplantısının da bu anlamda büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta elim olaylar yaşandığına işaret eden Tekin, bunlarla ilgili hem adli hem idari soruşturmaların sürdüğünü, bu sürecin tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti.

Güvenli okul konusunun önemli bir gündem başlığı olduğunu vurgulayan Tekin, her okulda silahlı bir güvenlik görevlisi bulundurulmasının, doğru bir yaklaşım olmadığı düşüncesini taşıdığını dile getirdi. Bu konuyu bütün boyutlarıyla ele aldıklarını kaydeden Bakan Tekin, "Bir; eğitim öğretim süreçleriyle ilgili atacağımız adımlar, iki; dijital mecrada yaşanan sorunlar, üç; toplumsal yapımızda ortaya çıkan sorunlar… Biz bunları topyekün çözebilecek kapsamlı bir yol haritası açıkladık" dedi.

Şu anda alınan tedbirlerin, kısa vadede, bu eğitim öğretim yılının sonuna kadar okullarda bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temin etmek açısından alınan geçici tedbirler olduğuna işaret eden Tekin, İçişleri Bakanlığından bir Bakan Yardımcısı ile bir Milli Eğitim Bakan Yardımcının koordinasyonunda iki bakanlıkça orta ve uzun vadede atılacak adımlar konusunda çalışma yapıldığını söyledi. Tekin, alınacak kararlara göre eylül ayında yeni tedbirlerin de hayata geçirileceğini ifade etti.

Ailenin, eğitimin asli paydaşı olduğunu, okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla farklı çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Tekin, bu çerçevede "ebeveyn okulu" projesinin titizlikle uygulanmaya devam edilmesini istedi.

Destekleme ve yetiştirme kursları ve yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'nin öğrencilerin desteklenmesi açısından çok önemli işlevler gördüğüne işaret eden Tekin, tüm öğrencilerin bu imkanlardan yararlanmasını istediklerini söyledi. Bakan Tekin, birim amirleri ve il milli eğitim müdürlerinin, eğitim öğretim dönemi sonuna kadar sahada olmasını istedi.

Eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik genel değerlendirmelerin yapıldığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıkları, okul-aile iş birliği çalışmaları ve gelecek eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların ele alındığı İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, birim amirlerinin sunumlarıyla gün boyu devam edecek.

Kaynak: ANKA

