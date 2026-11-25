Maraş'ın işgalinde 107 yıl önce düşmana ilk kurşunu ateşleyerek kentteki Milli Mücadele'yi başlatan Sütçü İmam, vefatının 104. yılında mezarı başında dualarla anılıyor.

Milli Mücadele'nin simgesi haline gelen ve süt sattığı için "Sütçü İmam" olarak bilinen Milli Mücadele kahramanı, Bektutiye Çınarlı Camisi avlusundaki mezarı başında dualarla yad ediliyor.

Sütçü İmam'ın torununun kızı Fatma Zehra Elbistanlı, AA muhabirine, dedelerinin kabrine düzenli olarak geldiklerini ve onu andıklarını söyledi.

Dedelerini hiç unutmadıklarını, onu saygı ve minnetle yad ettiklerini anlatan Elbistanlı, şöyle konuştu:

"Dedemizle her zaman iftihar ediyoruz. Sadece biz değil, tüm Maraş halkı da onunla gurur duyuyor. Çok şükür ki böyle bir kahraman dedemiz var. Çok güzel bir duygu. Aynı zamanda bunun bir sorumluluğu da var. Ailece bu sorumluluğun bilinciyle yetiştirildik. Her zaman bunun farkında olduk. Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yaşadık. Nesillerimiz devam ettikçe de inşallah bu anlayışla yaşamayı sürdüreceğiz."

Sütçü İmam'ın torununun kızı Rümeysa Türkkorur da Sütçü İmam gibi bir kahramanın torunu olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sütçü İmam'ın torunu olduğunu öğrenen kişilerin kendilerine ayrı bir sempati duyduğunu dile getiren Türkkorur, şunları kaydetti:

"Güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. İnsanlar hem heyecanlanıyor hem de çok merak ediyor. Sütçü İmam'ın hayatını, ailesini, ilk kurşunu nasıl attığını ve soyadımızı merak ediyorlar. Gerçekten onlar da bu durumdan büyük gurur duyuyor. Sütçü İmam'ın torunu olmak aynı zamanda büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Vatan sevgisi ve imanla birlikte bütün hayatımızı bu çizgide yaşamaya gayret ediyoruz. Aslında bu hepimizin yapması gereken bir şey. Biz de elimizden geleni yapmaya ve bu gayreti göstermeye çalışıyoruz. Onun sergilemiş olduğu örnek davranışı biz de bugün hayatımıza geçirmeye ve onu örnek almaya çalışıyoruz."