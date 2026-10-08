Milli park görevlisi, Bolu Yedigöller Milli Parkı\'nda dolaşan geyiği görüntüledi

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda dolaşan geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli geyik popülasyonlarından birine ev sahipliği yapan Yedigöller Milli Parkı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yabani hayvan varlığıyla da dikkat çekiyor. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi, milli park sınırları içerisinde dolaşan bir geyiği görüntüledi. Bir süre bölgede dolaşan geyik sonrasında gözden uzaklaştı.