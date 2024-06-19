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Milli Parklar'dan, 'su için savaşan sansarlar' paylaşımı: Kavga eden sansarlar kamerada

ANKARA - Milli Parklar Genel Müdürlüğü su için kavga eden sevimli sansarların görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından su içmek için 'savaşan' sansarların görüntüsünü paylaşıldı. Paylaşımda, "Su için savaşan sansarlar, sonunda suyun keyfini çıkardılar! 'Yaşat-Koru-Sev'" ifadeleri yer aldı.