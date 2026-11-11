Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı, BAMEX'te Mali Başbakanı ve bakanlarla görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı, BAMEX'te Mali Başbakanı ve bakanlarla görüştü

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı, BAMEX\'te Mali Başbakanı ve bakanlarla görüştü
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, 9-12 Kasım'da Bamako'da düzenlenen BAMEX kapsamında Mali Başbakanı Maiga ve savunma bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Durdalı başkanlığındaki heyet, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Delege Bakanı Oumar Diarra ile de bir araya geldi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen Bamako Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (BAMEX) kapsamında Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga ve Mali Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Milli Savuma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, 9-12 Kasım tarihleri arasında Bamako/Mali'de gerçekleştirilen Bamako Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (BAMEX) katıldı. Durdalı başkanlığında; Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, Bamako Türkiye Büyükelçisi Efe Ceylan ile Bakanlık personelinin yer aldığı heyeti, fuar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Durdalı ve beraberindeki heyet, Mali Başbakanı Tümgeneral Abdoulaye Maiga, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Delege Bakanı Tümgeneral Oumar Diarra ve Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sidiki Samake ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
Bilal DurdalıDiplomasiGüvenlikPolitikaSavunmaBamakoGüncelDünyaSon Dakika

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