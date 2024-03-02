Milli Savunma Bakan Yardımcısı TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi tasarım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi tasarım çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi tasarım çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret ederek TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'ne yönelik tasarım çalışmalarını yerinde inceledi. Durdalı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve kurul üyeleriyle birlikte tasarım çalışmalarını değerlendirdi.

02.03.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'ne yönelik tasarım çalışmalarını inceledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral İbrahim Özdem Koçer ile kurul üyeleri, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret ederek 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'ne yönelik tasarım çalışmalarını yerinde inceledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Bilal Durdalı, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakan Yardımcısı TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi tasarım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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