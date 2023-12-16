Milli Savunma Bakanı Güler : "1 Ocak\'tan itibaren sınırlarda 199 bin 898 kişinin yasa dışı geçişi engellendi, 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 590...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 199 bin 898 kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 410'u FETÖ'cü olmak üzere 590 terörist, kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir." - ANKARA