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Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı•
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 199 bin 898 kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 410'u FETÖ'cü olmak üzere 590 terörist, kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Güler : '1 Ocak'tan itibaren sınırlarda 199 bin 898 kişinin yasa dışı geçişi engellendi, 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 590... - Son Dakika