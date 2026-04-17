Milli Savunma Bakanı Güler, ADF 2026 kapsamında görüşmelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında bazı görüşmeler yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ADF'ye katıldı.

Güler, forum için Antalya'ya gelen Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa ile ayrı ayrı görüştü.