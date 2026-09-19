Milli Savunma Bakanı Güler'den Gaziler Günü mesajı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman gazilerimiz, sizler, her bir silah arkadaşıma cesaret veren, gençlerimize vatan sevgisini öğreten, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren canlı birer ilham kaynağısınız." ifadesini kullandı.

Güler, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Gaziler Günü'nün vatanın ve milletin bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü ile devletin bekası uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen kahraman gazilerin gurur ve şeref günü olduğuna dikkati çeken Güler, "Gazilerimiz, milletimizin en zor zamanlarında gösterdiği eşsiz fedakarlığın yaşayan şahitleri, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü temsilcileridir. Bu anlamlı günde, vatanımız için mücadele ederken gazilik mertebesine erişen bütün kahramanlarımıza en derin saygı, şükran ve minnetlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Güler, mesajında, 19 Eylül'ün aynı zamanda Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazi" ünvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin de yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda mücadele eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Mesajında, asil milletin, tarih boyunca bağımsızlığını ve hürriyetini her şeyin üzerinde tuttuğunu, vatan söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu kutlu anlayış, nesiller boyunca 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturuyla yaşatılmış, vatan sevgisi, milletimizin karakterinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de 'Vatan sana canım feda' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar kendisine tevdi edilen her görevi üstün bir gayretle yerine getirmektedir. Bugün kahraman ordumuz, her türlü tehdide karşı daha etkin, daha güçlü ve daha caydırıcı bir konumdadır. Bu gücün ardında ise yalnızca teknoloji ve imkanlar değil, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığı ve asil milletimizin sarsılmaz iradesi vardır.

Kahraman gazilerimiz, sizler her bir silah arkadaşıma cesaret veren, gençlerimize vatan sevgisini öğreten, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren canlı birer ilham kaynağısınız. Sizlerin büyük yiğitlikler ortaya koyarak yazdığınız destanlar, bizlere vatanın yalnızca üzerinde yaşadığımız bir toprak parçası olmadığını, gerektiğinde uğrunda can verilen ve her şart altında korunması gereken mukaddes bir emanet olduğunu hatırlatmaktadır. Bu emaneti korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye olarak bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Milli Savunma Bakanlığı olarak vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz."