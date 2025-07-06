Milli Savunma Bakanı Güler\'den, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Güler, şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak'ın fotoğraflarının paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."