Milli Savunma Bakanı Güler Endonezya\'da

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katılmak üzere Endonezya'ya gitti.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "17-18 Ekim tarihlerindeki NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki programının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katılacak" denildi.
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