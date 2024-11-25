Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü. Rutte ile beraberindeki heyet, Bakan Güler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeden görüntüler paylaşıldı.

Haber ANKARA,