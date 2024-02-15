Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı\'ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve başarılar diledi.

15.02.2024 22:19  Güncelleme: 22:19
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- Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti. TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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