Milli Savunma Bakanı Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile MSB'de görüştü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile MSB'de bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin fotoğrafları da paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
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