Milli Savunma Bakanı Güler Bayburt'ta

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere memleketi Bayburt'a gitti. Bakan Yaşar Güler, Bayburt Valiliğini ve Bayburt Belediyesini ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı" denildi.