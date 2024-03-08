Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnterpol aracılığıyla ve diplomatik yollarla Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istediklerini belirtti. Tunç, ayrıca Mısır ve ABD makamlarıyla da iletişim halinde olduklarını ve süreci takip ettiklerini ifade etti.