Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte KKTC'ye gitti ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ercan Havalimanı'nda sohbet etti.

26.04.2024 11:45
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye gitti.

Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ercan Havalimanı'nda sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü - Son Dakika
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