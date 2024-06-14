Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lüksemburg ve Yunanistan Savunma Bakanları ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Lüksemburg Savunma Bakanı Backes ve Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile ayrı ayrı görüştü.