Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafında yer aldı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafında yer aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'nda aile fotoğrafında yer aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda müttefik ülke bakanları ile birlikte geleneksel çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Güler ayrıca imza törenine katıldı.

15.02.2024 17:04
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda müttefik ülke bakanları ile birlikte geleneksel çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de gerçekleştirilen ilk oturumun ardından müttefik ülke bakanları ile birlikte geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldığı belirtildi.

Güler'in fotoğraf çekimine, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile birlikte gittiği ifade edilen paylaşımda, her iki Bakanın fotoğraf çekimi öncesi kısa bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Paylaşımda, Güler'in fotoğraf çekimi sonrasında ise "Birleşik Hava ve Füze Harekat Ağı Savunma Sistemleri" ile "Avrupa-Atlantik Genel Mühimmat Çözümü" imza törenine katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafında yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafında yer aldı - Son Dakika
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