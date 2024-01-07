 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler, 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı. Sarıkamış Harekatı'nın, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için neleri göze alabileceğini en açık şekilde gösterdiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
07.01.2024 - 09:48,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler, sosyal medya hesabındaki mesajında, 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı.

"Sarıkamış Harekatı vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen ve vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır." ifadesini kullanan Güler, kahraman Türk askerinin eşsiz vatan sevgisi ve üstün disiplin anlayışıyla zorluklara ve yokluklara tahammülünün simgesi olan Sarıkamış Harekatı'nın, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için neleri göze alabileceğini en açık şekilde gösterdiğini belirtti.

Sarıkamış'ta ebediyete yürüyen şehitlerin, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, milli bilinci oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişle aradaki güçlü bağın en önemli sembolleri olduğunu vurgulayan Güler, Sarıkamış şehitlerinin göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanının, hiçbir zaman unutulmayacağını, asil milletin vicdan ve hafızasında sonsuza dek yaşayacağını ifade etti.

Güler, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı ayrıca, başta harp prensipleriyle muharebe sevk ve idaresi olmak üzere askeri açıdan da üzerinde önemle durulması ve ders alınması gereken önemli bir tarihi hadisedir. Bu kapsamda şanlı Türk ordusu, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa, bugün de atalarımızdan aldığı ilhamla ve tarihten aldığı ibret ve tecrübeyle, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir.

Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03
İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

Son Dakika
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 11:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement