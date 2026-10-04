Milli Savunma Bakanlığı, Erzincan\'da AFAD ile deprem tatbikatı yapıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Erzincan'da AFAD ile deprem tatbikatı yapıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın Erzincan'da afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla 'Deprem Tatbikatı' düzenlediğini bildirdi. Bakanlık paylaşımına göre tatbikat, Erzincan AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli olarak icra edildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı tarafından 'Deprem Tatbikatı' gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ordu Komutanlığımız tarafından, Erzincan AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli olarak afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında 'Deprem Tatbikatı' icra edildi" denildi.
Kaynak: DHA
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