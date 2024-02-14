Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit vermeyeceklerini belirterek operasyonların devam edeceğini bildirdi.

14.02.2024 10:47
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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