Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi.

24.03.2024 14:11
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz tarafından düzenlenen iftar yemeklerinde, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika

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