Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz tarafından düzenlenen iftar yemeklerinde, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi."
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi. Gece saatlerinde Bozova'ya getirilen Taş için Gül Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından Taş'ın naaşı aile kabristanına defnedildi. Törene, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve diğer ilgililer katıldı. Taş'ın bir süredir Ankara'da çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü belirtildi.