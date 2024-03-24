Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı

VLC Android Uygulaması Google Engeline Takıldı

Windows ve Android gibi işletim sistemlerine popüler olarak tercih edilen üçüncü taraf video oynatıcısı VLC Player, son aylarda beklenmedik bir engellemeyle karşı karşıya kalıyor. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen VLC Android uygulaması, geçtiğimiz yazdan bu yana güncelleme alamıyor. Geliştiricisi ise Google'ı suçluyor. VideoLAN, Google ile yaşanan çıkmaza ışık tutmak için önemli ifadeler kullandı. Google'ın VLC uygulamasına özel imzalama anahtarlarına erişim istediğini söyledi. Ancak bu, projenin bağımsız ve açık kaynaklı yapısını tehlikeye atabilir. Henüz iki şirket arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Bu da VLC kullanıcılarının güncellemeleri Play Store dışı kaynaklardan yüklemek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.