Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

Milli Savunma Bakanlığı\'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

ANKA Haber Ajansı 8 Ağustos Perşembe gündemi

08.08.2024 09:29
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10. 00 - TÜİK, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - TCMB Başkanı Fatih Karahan, TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısında yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - İstanbul Valisi Davut Gül, Temmuz ayına ilişkin emniyet verilerini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Saadet Partisi Hukuk İşleri Başkanlığı, İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurusunu sürüncemede bırakan kamu görevlileri hakkında Sıhhiye Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Asu Kaya'nınCHP Kadın Kollar Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla genel merkezde devir-teslim töreni yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, 15 hafta önce başlattığı adalet nöbetine Madenci Anıtı önünde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, yasaklamalara karşı Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

15.00 - 21.00 -23.30 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya gelecek,  A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, İtalya ile yapacağı yarı final karşılaşmasını izleyecek ve İstanbul Evi etkinlikleri kapsamında Türk katılımcılarla buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/PARİS)

16.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş,  partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek ve "Eğitim Buluşmasın"na  katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

21.00- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile oynayacağı yarı final maçının heyecanı, çok sayıda yerde olduğu gibi Maçka'daki Şişli Habitat Parkı'nda, dev ekranda yaşanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/  İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek - Son Dakika

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