Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10, Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 olmak üzere 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."