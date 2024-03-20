Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağının Romanya hava sahasında bu ülkenin hava kuvvetleri uçaklarına yakıt ikmal desteği verdiği görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, Romanya sava sahasında Romanya Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 uçağına havada yakıt ikmal desteği verdi." bilgisi verildi.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı, Romanya Hava Kuvvetlerine Yakıt İkmal Desteği Verdi - Son Dakika
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı, medya mensuplarına ön gösterim için kapılarını açtı. Fuar, otomobil tutkunlarına son teknoloji araçları ve yenilikleri sunmayı hedefliyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin naaşı camiye getirilirken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi helallik alındıktan sonra defnedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet kullanırken silahla ateş eden şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, 'Seninle emekliler için emekçiler için kavga edeceğim' dedi. Özel, yapılan haksızlıklar karşısında 'kışkırtmaya' devam edeceğini ve kavgayı emekliler, emekçiler ve esnaf için vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?