Milli Savunma Sanayii Kabloları Millileştiriyor - Son Dakika
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Milli Savunma Sanayii Kabloları Millileştiriyor

Milli Savunma Sanayii Kabloları Millileştiriyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli platformlarda kullanılan askeri standartlardaki kabloların millileştirilmesi için MİLKAB (Milli Kablo) Savunma Sanayii AŞ kuruldu. MİLKAB, aşınma, sürtünme, darbe, sıcaklık, kimyasal ve korozyon direnci yüksek, halojensiz, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluklu, mukavemete dayanıklı ve her türlü özel maksada uygun kablolar üretiyor. Şirket, kısa sürede Türk savunma sanayisi şirketlerine hizmet vermeye başladı ve kara, hava, deniz, roket, füze, uydu platformları için AR-GE ve tasarım gerektiren kabloların üretimine odaklanıyor. MİLKAB, millilik oranını artırmak ve ihracat olanaklarını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

14.05.2024 11:16
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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli platformlarda kullanılan askeri standartlardaki kablolar millileştiriliyor.

2021 yılında marka ortaklığı ile kurulan, 2023 yılında tüzel kişilik kazanan MİLKAB (Milli Kablo) Savunma Sanayii AŞ, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gündemine yurt dışından temin edilen askeri kabloları aldı.

Askeri standartlara uygun, aşınma, sürtünme, darbe, sıcaklık, kimyasal ve korozyon direnci yüksek, halojensiz, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluklu, mukavemete dayanıklı ve her türlü özel maksada uygun kablolar üreten MİLKAB, ilk başarılı ürün geliştirme çalışmasını ASELSAN Gücümüz Bir Platformu için Silikon Güç Grubu Kablo Ailesi ile gerçekleştirdi. MİLKAB, millileştirme çalışmalarında kısa sürede 50'den fazla Türk savunma sanayisi şirketine hizmet verir noktaya geldi.

MİLKAB, gelinen aşamada kara, hava, deniz, roket, füze, uydu platformları için AR-GE ve tasarım gerektiren, zorlu çalışma şartlarına sahip kabloların üretimini gerçekleştirmek üzere yoğun çalışmalar yürütüyor.

MİLKAB Genel Müdürü Yavuz Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, İŞBİR, FNSS, BMC, NUROL, OTOKAR ve tersaneler gibi ana yüklenici konumundaki firmaların millileştirme çalışmalarında güçlü bir alt sanayi oluşturma stratejileri doğrultusunda, KOBİ-yan sanayiye alt sistem, komponent, parça ve bileşen üretiminde mentörlük yapmasıyla birçok özgün tasarım platform projelerinin hayata geçirildiğini söyledi.

MİLKAB'ın da bu platformlar içinde yurt dışından temin edilen, askeri standartlar gerektiren kablolardaki dışa bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurgulayan Ekinci, kısa sürede oluşturdukları kablo ürün ailelerini platform ve alt sistem bazında kullanıma sunduklarını bildirdi.

Milli savunma ürünleri için yoğun mesai

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda savunma sanayisindeki millilik oranının artırılması gayretine destek vermekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Ana hedefimiz yurt dışından temin edilmekte olan, savunma sanayisi projelerinde kullanılan askeri standartlardaki kabloları yurt içi imkan ve kaynakları kullanarak üretmek. AR-GE, test ve kalifikasyon süreçleri sonunda bu ürünleri maliyet etkin, kaliteli ve hızlı şekilde savunma sanayimizle buluşturmanın çabası içindeyiz.

ASELSAN Gücümüz Bir Platformu kapsamında silikon güç kablolarının millileştirilmesini yaparak Platformda bu çabaya güç veren 150 şirketten biri olduk. ASELSAN'a yaptığımız ürün millileştirmesinden güç alarak STM, İŞBİR, TUSAŞ'a yönelik ürün geliştirme ve teslimatları ile birlikte hali hazırda ROKETSAN ve HAVELSAN'ın çeşitli projelerinde kullanılan kabloların millileştirilmesine yönelik işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. Bununla beraber ana yüklenici firmalarımıza kablaj faaliyetlerinde bulunan üreticilerimizle de maliyet etkin işbirliklerimiz artıyor."

Ürün portföyü zenginleşecek

Askeri kablo üretiminde Türk savunma sanayisi için güvenilir bir stratejik iş ortağı olmayı amaçladıklarını ifade eden Ekinci, bunun için AR-GE'ye dayalı çalışmalarla, ülkede bulunan test ve sertifikasyon altyapılarını kullanarak zor olanı başarma gayretiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığının 2024-2028 aralığı için yayınladığı Stratejik Plan hedeflerini rehber kabul ederek, yurt içi projelerde kullanılan kabloların dost ve müttefik ülkelere ihracatını gerçekleştirmek üzere de adımlar attıklarını dile getiren Yavuz Ekinci, yerlileştirme-millileştirme çalışmalarını zenginleştirmek, ihracat olanaklarını artırmak ve ürün portföyünü genişletmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.???????

Kaynak: AA

İhracat, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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