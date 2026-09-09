Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu - Son Dakika
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Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu

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Katıldığı iç çamaşırı markasının özel davetinde iddialı kombiniyle boy gösteren Defne Samyeli, cesur tarzı ve şıklığıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Güzelliği ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, bir iç çamaşırı markasının düzenlediği özel lansman davetine katıldı. Gece boyunca şıklığı ve fit görünümüyle göz dolduran ünlü isim, tercih ettiği iddialı kıyafetiyle davetin en çok konuşulan figürlerinden biri oldu.

GÖZLER ÜZERİNDEYDİ 

Stiliyle etkinliğin önüne geçen Samyeli’nin cesur tercihi, davetliler ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikten karelerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte ünlü ismin iddialı tarzı kısa sürede takipçilerinden ve moda severlerden binlerce beğeni ve yorum topladı.

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • stanciu george stanciu george:
    giyinmiş mi ??? nerede kıyafeti ?? 2 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Çağdaş modern bir bayan. Şık giyinmeyi biliyor. Özgürce yaşayıp hayatın tadını çıkarıyor. Kimse kıskanmasın. 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu - Son Dakika
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