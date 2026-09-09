Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu

Güzelliği ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, bir iç çamaşırı markasının düzenlediği özel lansman davetine katıldı. Gece boyunca şıklığı ve fit görünümüyle göz dolduran ünlü isim, tercih ettiği iddialı kıyafetiyle davetin en çok konuşulan figürlerinden biri oldu.

GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

Stiliyle etkinliğin önüne geçen Samyeli’nin cesur tercihi, davetliler ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikten karelerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte ünlü ismin iddialı tarzı kısa sürede takipçilerinden ve moda severlerden binlerce beğeni ve yorum topladı.