Milli Sporcu Buket Kaya\'nın Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Sanık Tahliye Edildi

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.Ö, müşteki M.T. ve taraf avukatları katıldı.
Sanık R.Ö. savunmasında, olay günü maktulün de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla alkol aldıklarını öne sürdü.
Aracı önce Buket'in sürdüğünü ileri süren sanık, "4 arkadaş araçla bir süre gezdik. Buket alkolün etkisiyle kendisini kötü hissettiğini ve aracı kullanamayacağını söyleyince bir yerde durduk. Taksi çağırdık ancak gelmedi. Akşam olduğu için arkadaşlarımı telefonla arayan aileleri nerede kaldıklarını soruyordu. Taksi de gelmeyince direksiyona mecburen ben geçtim. Süratli değildim. Bir anda seyir halindeki tır önümde belirdi. Aracı kurtarmak istedim ama kurtaramadım. Çok pişmanım. Ben ölseydim de bu vicdan azabını yaşamasaydım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kazada yaralanan müşteki M.T. ise olay günü arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ve alkol aldıklarını belirtti.
Buket'in alkolün etkisinden dolayı kendisini iyi hissetmemesi üzerine aracı R.Ö'nün kullanmaya başladığını iddia eden M.T, "Yolda giderken eğleniyorduk. Tır bir anda önümüze çıktı. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Yoğun bakımda kaldım. Buket'in öldüğünü, R.Ö'nün tutuklandığını sonradan öğrendim. Buket için üzgünüm ama R.Ö'den şikayetçi değilim. Alkol almamız doğru değildi ama bu kazayı kaderimizin yaşattığını düşünüyorum." diye konuştu.
Mahkeme başkanının, "Alkol almasaydınız, kaza olur muydu?" sorusu karşısında M.T. suskun kaldı.
Müşteki avukatı da müvekkillerinin sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti.
Sanık avukatı ise maktulün ailesine 4 milyon lira tazminat ödediklerini ve karşı tarafın sanıktan şikayetçi olmadığını kaydederek, 5 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık R.Ö'nün tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Olay
Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.
R.Ö. hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
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